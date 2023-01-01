Паянные пластинчатые теплообменники

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Паяный теплообменник испаритель Машимпэкс CHAF 80-UM купить на TEPLOOBMENNIC.RU
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Паяный пластинчатый теплообменник испаритель Машимпэкс CHAF 80-UM
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Паяный теплообменник-испаритель Машимпэкс (GEA) GBH 400AE купить на TEPLOOBMENNIC.RU
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Паяный пластинчатый теплообменник-испаритель Машимпэкс (GEA) GBH 400AE
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Паяный теплообменник испаритель Машимпэкс CHAF40-UM купить на TEPLOOBMENNIC.RU
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Паяный пластинчатый теплообменник испаритель Машимпэкс CHAF40-UM
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Паяный теплообменник охладитель GEA FPA 5x12-60 купить на TEPLOOBMENNIC.RU
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Паяный пластинчатый теплообменник охладитель GEA FPA 5x12-60
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Паяный теплообменник испаритель Машимпэкс CHA 15B-UM купить на TEPLOOBMENNIC.RU
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Паяный пластинчатый теплообменник испаритель Машимпэкс CHA 15B-UM
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Паяные теплообменники Машимпекс (Кельвион) - серия GBH купить на TEPLOOBMENNIC.RU
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Паяные теплообменники Машимпекс (Кельвион) - серия GBH
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Пластинчатый кольцевой теплообменник Машимпэкс (GEA) PRHE купить на TEPLOOBMENNIC.RU
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Пластинчатый кольцевой теплообменник Машимпэкс (GEA) PRHE
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Паяный теплообменник конденсатор Машимпэкс CA6A-UM купить на TEPLOOBMENNIC.RU
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Паяный пластинчатый теплообменник конденсатор Машимпэкс CA6A-UM
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Паяный теплообменник охладитель Машимпэкс FPA 10x20-80 купить на TEPLOOBMENNIC.RU
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Паяный пластинчатый теплообменник охладитель Машимпэкс FPA 10x20-80
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Паяный теплообменник Машимпэкс (GEA) GBH 400 купить на TEPLOOBMENNIC.RU
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Паяный пластинчатый теплообменник Машимпэкс (GEA) GBH 400
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Паяный теплообменник Машимпэкс (GEA) GBS400-XCR купить на TEPLOOBMENNIC.RU
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Паяный пластинчатый теплообменник Машимпэкс (GEA) GBS400-XCR
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Паяный теплообменник Машимпэкс (GEA) GNS 220 купить на TEPLOOBMENNIC.RU
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Паяный пластинчатый теплообменник Машимпэкс (GEA) GNS 220
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Паяный теплообменник конденсатор GEA CA2-1/2A-UM купить на TEPLOOBMENNIC.RU
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Паяный пластинчатый теплообменник конденсатор GEA CA2-1/2A-UM
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Цена: По запросу
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Паяный теплообменник Машимпэкс (GEA) GNS700-XCR купить на TEPLOOBMENNIC.RU
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Паяный пластинчатый теплообменник Машимпэкс (GEA) GNS700-XCR
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Цена: По запросу
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Паяный теплообменник Машимпэкс CA15-UM купить на TEPLOOBMENNIC.RU
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Паяный пластинчатый теплообменник Машимпэкс CA15-UM
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Цена: По запросу
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Паяный теплообменник-испаритель Машимпэкс (GEA) GNH-HP700AE купить на TEPLOOBMENNIC.RU
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Паяный пластинчатый теплообменник-испаритель Машимпэкс (GEA) GNH-HP700AE
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Цена: По запросу
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Паяный теплообменник Машимпэкс (GEA) GWH 900 купить на TEPLOOBMENNIC.RU
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Паяный пластинчатый теплообменник Машимпэкс (GEA) GWH 900
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Кожухопластинчатый теплообменник-испаритель Машимпэкс (GEA) с сепаратором PSHE-5 купить на TEPLOOBMENNIC.RU
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Кожухопластинчатый теплообменник-испаритель Машимпэкс (GEA) с сепаратором PSHE-5
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Цена: По запросу
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Паяный теплообменник испаритель GEA CHAF 20-UM купить на TEPLOOBMENNIC.RU
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Паяный пластинчатый теплообменник испаритель GEA CHAF 20-UM
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Цена: По запросу
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Паяный теплообменник Машимпэкс (GEA) GBE 100 купить на TEPLOOBMENNIC.RU
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Паяный пластинчатый теплообменник Машимпэкс (GEA) GBE 100
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Паяный теплообменник Машимпэкс (GEA) TD 7 купить на TEPLOOBMENNIC.RU
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Паяный пластинчатый теплообменник Машимпэкс (GEA) TD 7
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Паяный теплообменник охладитель Машимпэкс FPA 5x12-30 купить на TEPLOOBMENNIC.RU
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Паяный пластинчатый теплообменник охладитель Машимпэкс FPA 5x12-30
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Паяный теплообменник Машимпэкс (GEA) GBS500-DW купить на TEPLOOBMENNIC.RU
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Паяный пластинчатый теплообменник Машимпэкс (GEA) GBS500-DW
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Паяный теплообменник-испаритель Машимпэкс (GEA) GBH-HP500AE купить на TEPLOOBMENNIC.RU
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Паяный пластинчатый теплообменник-испаритель Машимпэкс (GEA) GBH-HP500AE
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Паяный экономайзер Машимпэкс SCA12-UM купить на TEPLOOBMENNIC.RU
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Паяный пластинчатый экономайзер Машимпэкс SCA12-UM
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Паяный испаритель Машимпэкс (GEA) GBS 800AE купить на TEPLOOBMENNIC.RU
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Паяный пластинчатый испаритель Машимпэкс (GEA) GBS 800AE
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Паяный теплообменник испаритель GEA CHAF 5A-UM купить на TEPLOOBMENNIC.RU
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Паяный пластинчатый теплообменник испаритель GEA CHAF 5A-UM
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Паяный теплообменник испаритель GEA CHA 30-UM купить на TEPLOOBMENNIC.RU
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Паяный пластинчатый теплообменник испаритель GEA CHA 30-UM
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Паяный теплообменник Машимпэкс (GEA) GNS-HP 700 купить на TEPLOOBMENNIC.RU
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Паяный пластинчатый теплообменник Машимпэкс (GEA) GNS-HP 700
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Паяный теплообменник-испаритель Машимпэкс (GEA) GKH 550AE купить на TEPLOOBMENNIC.RU
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Паяный пластинчатый теплообменник-испаритель Машимпэкс (GEA) GKH 550AE
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Паяный теплообменник GEA CA30-UM купить на TEPLOOBMENNIC.RU
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Паяный пластинчатый теплообменник GEA CA30-UM
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Кожухопластинчатый теплообменник испаритель Машимпэкс (GEA) с сепаратором PSHE-12 купить на TEPLOOBMENNIC.RU
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Кожухопластинчатый теплообменник испаритель Машимпэкс (GEA) с сепаратором PSHE-12
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Паяный пластинчатый теплообменник обеспечивает теплопередачу от греющего теплоносителя к среде с более низкой температурой через штампованные пластины из нержавеющей стали, спаянные в неразъёмный пакет. В самом распространённом варианте пластины соединяются между собой в точках соприкосновения, а также по краю методом вакуумной пайки медным припоем. Для работы с агрессивными средами (например, с аммиаком) используется припой из никеля или нержавеющей стали.

Компактные теплообменники для систем ОВиК

При равных эксплуатационных характеристиках паяный теплообменник без уплотняющих прокладок, прижимной плиты, крепёжных и удерживающих элементов будет значительно легче и компактнее, чем теплообменник с разборным пакетом пластин. Поэтому неразборное оборудование часто рекомендуют для систем отопления и ГВС частных домов, а также для систем ОВиК на объектах с качественной водоподготовкой.

Типы каналов паяных пластинчатых теплообменников

В паяных теплообменниках используются L- и H-пластины толщиной 0,25, 0,3, 0,4 мм. Количество пластин и тип каналов производители, как правило, указывают в маркировке. Например, Ридан XB61L — 61 пластина с каналами типа L, Alfa Laval CB30AQ-24H — 24 пластины с каналами типа H.

  • L — пластины с остроугольным рельефом, отличаются малым коэффициентом теплопередачи и малыми потерями давления при прохождении рабочих сред через теплообменник.
  • H — рельеф пластины с тупыми углами обеспечивает самый высокий коэффициент теплопередачи, но предполагает высокие потери давления при прохождении рабочих сред.
  • M — это средний тип каналов, образованный примыканием L-пластины и H-пластины.

Рабочие среды

Большинство теплообменников для систем ОВиК, охлаждения и нагрева работают с водой, гликолевыми растворами с концентрацией не более 50%, фреоном. Оборудование для промышленных технологических процессов имеет более широкий диапазон рабочих сред: пар, масла, кислоты, аммиак, пищевые жидкости и др.

Технологические ограничения

  • Процессы, которые сопровождаются образованием нерастворимых отложений на поверхности пластин (из-за неразборной конструкции паяный теплообменник придётся заменять полностью, в том время как в разборном достаточно обновить уплотнители и отдельные пластины).
  • Работа с агрессивными средами, разрушающими медную пайку (проблема решается использованием припоя из никеля или нержавеющей стали, но это увеличивает стоимость теплообменного оборудования).
  • Отсутствие должной водоподготовки перед поступлением воды в теплообменник (это повышает риск отложений на пластинах и преждевременной замены теплообменника).

Технические характеристики

Рабочая температура - 30 °C … 200 °C
Присоединение резьбовое, фланцевое
Максимальное рабочее давление до 25 бар
Материал пластин AISI 304, AISI 316, SMO 254, титан
Материал припоя медь, олово, никель, нержавеющая сталь
Срок эксплуатации не менее 10 лет
Гарантия от 1 года

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ПО СПЕЦИФИКАЦИИ

Рассчитаем стоимость и срок поставки паяного теплообменника для вашего проекта по готовой спецификации или расчётному листу.

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Сделаем расчёт мощности теплообменного оборудования для объекта по предоставленным техническим данным.

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БЛОК ВОПРОС-ОТВЕТ

Какие данные нужны для расчёта мощности теплообменника?

  • Типы сред греющего и нагреваемого контура (например, вода — вода);
  • Температура сред на входе в теплообменник;
  • Температура сред на выходе из теплообменника;
  • Объём жидкости или газообразной среды, который необходимо нагревать, в кубических метрах в час;
  • Рабочее давление и максимально допустимый перепад давлений.

Если у вас нет всех данных, напишите нам на info@teploobmennic.ru.

Откуда взять данные для расчёта?

В первую очередь, в договоре с вашей теплоснабжающей организацией. Расчётные данные по нагрузке, давлению, температурным графикам можно запросить в виде пояснительной записки или технических условий (ТУ). Если вы заказывали проект модернизации индивидуального теплового пункта, мы выполним расчёт на его основе.

Как быстро я получу теплообменник?

Средний срок доставки теплообменного оборудования по Москве и Московской области — 2 рабочих дня. Сроки доставки в другие города России и страны СНГ менеджер магазина рассчитывает индивидуально.

Как часто проводить сервисное обслуживание паяного теплообменника?

Интервалы и регламент сервисного обслуживания указаны в документации производителя.

Считается, что потребность паяных теплообменников в сервисном обслуживании меньше, чем разборных: отсутствие уплотнителей, конфигурация пластин и высокая турбулентность потока циркулирующей среды обеспечивают эффект самоочистки. Тем не менее, не реже одного раза в год рекомендуется выполнять промывку с использованием устройств безразборной мойки типа Alfa-CIP и специальных химических реагентов, безопасных для нержавеющей стали пластин и медьсодержащего припоя. Это продлит срок службы оборудования.

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