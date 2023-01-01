Паяный пластинчатый теплообменник обеспечивает теплопередачу от греющего теплоносителя к среде с более низкой температурой через штампованные пластины из нержавеющей стали, спаянные в неразъёмный пакет. В самом распространённом варианте пластины соединяются между собой в точках соприкосновения, а также по краю методом вакуумной пайки медным припоем. Для работы с агрессивными средами (например, с аммиаком) используется припой из никеля или нержавеющей стали.

Компактные теплообменники для систем ОВиК При равных эксплуатационных характеристиках паяный теплообменник без уплотняющих прокладок, прижимной плиты, крепёжных и удерживающих элементов будет значительно легче и компактнее, чем теплообменник с разборным пакетом пластин. Поэтому неразборное оборудование часто рекомендуют для систем отопления и ГВС частных домов, а также для систем ОВиК на объектах с качественной водоподготовкой.

Типы каналов паяных пластинчатых теплообменников

В паяных теплообменниках используются L- и H-пластины толщиной 0,25, 0,3, 0,4 мм. Количество пластин и тип каналов производители, как правило, указывают в маркировке. Например, Ридан XB61L — 61 пластина с каналами типа L, Alfa Laval CB30AQ-24H — 24 пластины с каналами типа H.

L — пластины с остроугольным рельефом, отличаются малым коэффициентом теплопередачи и малыми потерями давления при прохождении рабочих сред через теплообменник.

— пластины с остроугольным рельефом, отличаются малым коэффициентом теплопередачи и малыми потерями давления при прохождении рабочих сред через теплообменник. H — рельеф пластины с тупыми углами обеспечивает самый высокий коэффициент теплопередачи, но предполагает высокие потери давления при прохождении рабочих сред.

— рельеф пластины с тупыми углами обеспечивает самый высокий коэффициент теплопередачи, но предполагает высокие потери давления при прохождении рабочих сред. M — это средний тип каналов, образованный примыканием L-пластины и H-пластины.

Рабочие среды

Большинство теплообменников для систем ОВиК, охлаждения и нагрева работают с водой, гликолевыми растворами с концентрацией не более 50%, фреоном. Оборудование для промышленных технологических процессов имеет более широкий диапазон рабочих сред: пар, масла, кислоты, аммиак, пищевые жидкости и др.

Технологические ограничения

Процессы, которые сопровождаются образованием нерастворимых отложений на поверхности пластин (из-за неразборной конструкции паяный теплообменник придётся заменять полностью, в том время как в разборном достаточно обновить уплотнители и отдельные пластины).

Работа с агрессивными средами, разрушающими медную пайку (проблема решается использованием припоя из никеля или нержавеющей стали, но это увеличивает стоимость теплообменного оборудования).

Отсутствие должной водоподготовки перед поступлением воды в теплообменник (это повышает риск отложений на пластинах и преждевременной замены теплообменника).

Технические характеристики

Рабочая температура - 30 °C … 200 °C Присоединение резьбовое, фланцевое Максимальное рабочее давление до 25 бар Материал пластин AISI 304, AISI 316, SMO 254, титан Материал припоя медь, олово, никель, нержавеющая сталь Срок эксплуатации не менее 10 лет Гарантия от 1 года

Поможем подобрать оборудование

ПО СПЕЦИФИКАЦИИ Рассчитаем стоимость и срок поставки паяного теплообменника для вашего проекта по готовой спецификации или расчётному листу. ЗАКАЗАТЬ ПО ПАРАМЕТРАМ Сделаем расчёт мощности теплообменного оборудования для объекта по предоставленным техническим данным. ЗАКАЗАТЬ ПОД КЛЮЧ От первой консультации до поставки: расскажем, где взять данные для расчёта, выполним проект теплового пункта и подберём оборудование. ЗАКАЗАТЬ

БЛОК ВОПРОС-ОТВЕТ

Какие данные нужны для расчёта мощности теплообменника?

Типы сред греющего и нагреваемого контура (например, вода — вода);

Температура сред на входе в теплообменник;

Температура сред на выходе из теплообменника;

Объём жидкости или газообразной среды, который необходимо нагревать, в кубических метрах в час;

Рабочее давление и максимально допустимый перепад давлений. Если у вас нет всех данных, напишите нам на info@teploobmennic.ru.

Откуда взять данные для расчёта?

В первую очередь, в договоре с вашей теплоснабжающей организацией. Расчётные данные по нагрузке, давлению, температурным графикам можно запросить в виде пояснительной записки или технических условий (ТУ). Если вы заказывали проект модернизации индивидуального теплового пункта, мы выполним расчёт на его основе.

Как быстро я получу теплообменник?

Средний срок доставки теплообменного оборудования по Москве и Московской области — 2 рабочих дня. Сроки доставки в другие города России и страны СНГ менеджер магазина рассчитывает индивидуально.

Как часто проводить сервисное обслуживание паяного теплообменника?